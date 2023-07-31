Цветы в вазе будут долго радовать вас своей красотой: позаботьтесь об их правильном содержании

Наилучшее время для срезания цветов раннее утро или вечер после захода солнца. Позаботьтесь, чтобы нож был острым, чтобы не сосудики, проводящие воду не были раздавленными.

Срез должен быть наискосок. Это увеличит поверхность на стебле, которая сможет забирать воду. А нижние листики со стебля нужно обрывать, чтобы они не загнивали в воде.

Если у роз удалить шипы и добавить в воду таблетку аспирина либо смесь сахара с марганцовкой, то стоять они будут долго. А вот гвоздике важно, чтобы температура воды была теплой.