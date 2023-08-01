Перцы вырастут большими и сладкими: выбираем для них идеальную подкормку

Чтобы болгарский перец отлично плодоносил, необходимо соблюдать график полива: дважды в неделю. Вода при этом должна быть не холодной, а летней.

Поможет добиться урожая и органическая подкормка, состоящая из крапивы и навоза. На ведро навоза понадобится три-четыре килограмма крапивы. Можно ввести в этот состав и 200 граммов древесного угля.

Все компоненты нужно смешать, развести в воде и оставить настаиваться на сутки. На каждый кустик перца потребуется около литра подкормки под корень.