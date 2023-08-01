Денежное дерево принесет достаток в дом, если поставить его в правильном месте

Научных данных о влиянии присутствия толстянки на финансовое благополучие человека, конечно, нет. Но китайское учение фэн-шуй дает на этот счет определенные рекомендации.

Денежное дерево правильнее всего будет поставить в юго-восточной стороне жилища желательно на подоконник. Но важно, чтобы оно не было в зоне попадания прямых солнечных лучей. Толстянка этого не любит.

Очень важно, чтобы толстянка была здоровой. Для этого следует не перебарщивать с поливом, поскольку она не любит сильной влажности, и время от времени опрыскивать листочки водой.