Любовь или наваждение: я рассталась с парнем, но никак не могу его забыть уже 3 года

Три года мы вроде бы и расстались, но продолжаем время от времени встречаться, и с каждым разом мне все больнее и больнее. И полностью отказаться от этих бесперспективных встреч у меня тоже не получается.

Иначе как зависимостью я это назвать не могу. Уехала подальше от него, вроде стало получаться забыть, но потом случилась пандемия, я вернулась, и снова все пошло по кругу.

У меня есть хороший парень, который ждет меня в другой стране, и даже денег присылает. Я понимаю, что мне нужно срочно уезжать, иначе эти недоотношения разрушат меня окончательно.