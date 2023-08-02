Удобрение моркови в августе не всегда нужно и полезно

Подкармливать морковь в августе или нет, зависит от двух основных факторов. Первое, это сорт овоща. В подкормке в последний месяц лета имеют потребность только поздние и некоторые среднеспелые разновидности.

В удобрении не будет нужды, если с осени были проведены все необходимые агротехнические мероприятия, и овощ растет на плодородной почве. Если вы регулярно вносили удобрения во время роста моркови, питательных веществ ей тоже должно хватить.

В тех же случаях, когда морковь растет на бедной почве, и она не получала достаточно удобрений в сезон, в августе ее можно подкормить борофоской, сульфатом или монофосфатом калия.