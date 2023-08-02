Подружиться с сорняками на участке: какую пользу несут дачнику сорные травы

13:47 2023-08-02

Некоторые сорняки на участке могут принести не очевидную пользу, так что не торопитесь от них избавляться.

Пышная зеленая растительность на лужайке может стать отличной альтернативой строгим газонам, тем более, что сейчас просматривается тенденция к естественности в ландшафтном дизайне.

Такая, например, сорная трава как мокрица может сыграть для томатов на грядке роль естественной мульчи, мешая прорастанию других сорных трав. Сама же мокрица из-за близкого расположения корней помидорам никак не навредит.

Не все знают, но одуванчики, крапива и мокрица вполне себе можно употреблять в пищу. Или же приготовить на их основе отличные органические удобрения.

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