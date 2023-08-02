Подружиться с сорняками на участке: какую пользу несут дачнику сорные травы

Пышная зеленая растительность на лужайке может стать отличной альтернативой строгим газонам, тем более, что сейчас просматривается тенденция к естественности в ландшафтном дизайне.

Такая, например, сорная трава как мокрица может сыграть для томатов на грядке роль естественной мульчи, мешая прорастанию других сорных трав. Сама же мокрица из-за близкого расположения корней помидорам никак не навредит.

Не все знают, но одуванчики, крапива и мокрица вполне себе можно употреблять в пищу. Или же приготовить на их основе отличные органические удобрения.