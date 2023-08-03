Готовим рис: как сделать так, чтобы он получился рассыпчатым, и не склеивался

Стоит отдать предпочтение длиннозерным сортам, таким как жасмин и басмати. В них содержится меньше крахмала, и они не так набирают влагу, как круглые сорта.

Перед варкой обязательно хорошо промыть крупу, чтобы избавиться от частичек клейковины. А лучше всего будет оставить ее в воде на полчаса, а потом еще вымыть проточной водой.

Средний огонь идеально подходит для приготовления риса. Не стоит постоянно его помешивать, чтобы не разрушать структуру размягчающихся зернышек.