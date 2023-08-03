Витамин К: в каких продуктах он содержится в наибольшем количестве

Взрослому человеку необходимо в сутки потреблять 120 мкг витамина К. Увеличивать его количество следует на фоне приема антибиотиков.

Можно не покупать витаминные комплексы, а взять витамин К из продуктов питания. Он в большом количестве содержится в свежей петрушке. В 100 граммах 1640 мкг, так что несколько веточек этой зелени точно не повредит.

Также богат на витамин К зеленый шпинат, в котором в 100 граммах его содержится 483 мкг. Можно смело включать в рацион обычную белокочанную капусту и брокколи, которая также щедра на этот ценный витамин.