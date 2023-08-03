Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины и Запорожье

Вечером 3 августа Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало пресс-релиз, в котором экстренно сообщило, что сирены воздушной тревоги сейчас звучат в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также воздушная тревога сработала в областном городе Запорожье, который контролируется украинскими войсками.

Известно, что сигналы воздушной тревоги были объявлены в Полтавской и Днепропетровской областях в четверг около 18:21 по московскому времени, а уже через минуту тревога распространилась на Харьковскую область и Запорожье.