Кухня против лишнего веса: как оформить интерьер, чтобы не переедать

Если вы хотите поумерить аппетит, впустите на кухню солнечный свет. Для этого выбирайте легкие полупрозрачные занавески.

Купите себе посуду в прохладных оттенках. Известно, что некоторые цвета снижают потребность в еде. Это черный, фиолетовый, насыщенный зеленый и синий. Избегайте желтого, красного и оранжевого цветов.

На первый план выставляйте полезные продукты, вредные же откладывайте подальше. Помогают бороться с перееданием запахи: кофе, корица, ваниль и цитрусовые.