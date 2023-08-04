Лишайники оккупировали кору яблонь и груш: как избавиться от нежелательного соседства

Лучше всего будет отмыть кору деревьев весной щеткой, смоченной в растворе зеленого мыла. Можно с аналогичной целью использовать десятипроцентный раствор железного или медного купороса.

Также для очистки применяют и известковое молоко. Далее готовим обмазку из 400 граммов мыла и соли, к которым добавляем 2,5 килограмма древесной золы, кипятим, остужаем, вливаем рюмочку скипидара и промазываем места образования мхов и лишайников.

Важно проводить эти процедуры до распускания у дерева почек. Мхи просто отвалятся, и не потребуется дополнительного соскабливания.