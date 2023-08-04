Колорадский жук не пройдет: выбираем экологичные методы борьбы с вредным насекомым

С колорадским жуком нужно бороться комплексными методами. Осенью и весной хорошо помогает глубоко перекопать грунт, а во время роста растений, собирать их в банку с солевым раствором.
Также очень важно регулярно рыхлить почву приблизительно каждые пять дней после того, как личинки жука начинают окукливаться. Помогает посев бархатцев, укропа и чеснока возле помидоров и картофельных побегов.
Можно провести опрыскивание раствором, приготовленным из ботвы полыни, древесной золы и мыла. Либо можно использовать отвар из корней девясила и настой чистотела.
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