Колорадский жук не пройдет: выбираем экологичные методы борьбы с вредным насекомым

С колорадским жуком нужно бороться комплексными методами. Осенью и весной хорошо помогает глубоко перекопать грунт, а во время роста растений, собирать их в банку с солевым раствором.

Также очень важно регулярно рыхлить почву приблизительно каждые пять дней после того, как личинки жука начинают окукливаться. Помогает посев бархатцев, укропа и чеснока возле помидоров и картофельных побегов.

Можно провести опрыскивание раствором, приготовленным из ботвы полыни, древесной золы и мыла. Либо можно использовать отвар из корней девясила и настой чистотела.