В субботу, 5 августа, колумнист британской газеты Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон сообщил, что западные лидеры могут отвернуться от Владимира Зеленского, прекратив поддержку Украины на фоне неудачного контрнаступления. Бреттон-Гордон напомнил, что получающие помощь от НАТО украинские войска не смогли приблизиться даже к первой линии российской обороны, понеся колоссальные потери.

Также журналист отметил, что невзирая на объём предоставленной военной помощи Зеленский продолжает упрекать государства Североатлантического альянса в недостаточной поддержке Украины.