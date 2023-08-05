5 августа в городе Джидда на территории Саудовской Аравии официально стартовали консультации по Украине, участие в которых принимают переговорные делегации от тридцати государств. Характерно, что в данном мероприятии также участвует Китай, который на переговорах представляет уполномоченный Пекина по делам Евразии Ли Хуэй.

Известно, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии Владимир Зеленский намеревается представить свою "формулу мира", делегировав обязанности по прекращению боевыз действий на Украине между всеми участниками мероприятия.