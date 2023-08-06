На памятнике «Родина-мать» в Киеве сегодня утром советский герб заменили украинским трезубцем

Ранее с памятника был удален советский герб, сегодня утром, 6 августа, на его место установили украинский символ в виде трезубца.

По информации «Страна.ua», проделать работы по демонтажу удалось не сразу, только со второй попытки. Вчера этому помешал сильный ветер, и все манипуляции были отложены.

Украинские власти также приняли решение изменить название монумента. Теперь оно звучит так: «Украина-мать». Как сообщается в СМИ, на демонтаж монумента ушло 28 млн гривен. Теперь снятый герб Советского Союза будет храниться в местном музее.