Запотевает зеркало в ванной: предлагаем интересный лайфхак, как справиться с проблемой

Запотевающее зеркало в ванной это неприятно и неудобно. Но проблема эта решается довольно легко с помощью пены для бритья.

Пену необходимо нанести на мягкую губку или ткань, потом протереть ею зеркало так, чтобы оно было хорошо покрыто пеной. Затем, не смывая, нужно снять пену уже другой губкой.

Зеркалу это никак не навредит, но на поверхности появится незаметный слой, который будет предотвращать запотевание. Для достижения стойкого эффекта процедуру следует проводить один раз в месяц.