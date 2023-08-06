Bild: Саудовская Аравия представила новый план урегулирования в Украине

6 августа репортёры немецкой газеты Bild сообщили, что после консультаций в Джидде власти Саудовской Аравии обнародовали принципиально новый мирный план по урегулированию конфликта на территории Украины. Известно, что план саудитов предполагает признание территориальной целостности Украины и прекращение боевых действий.

Также мирная инициатива Саудовской Аравии призывают администрации Киева и Москвы незамедлительно возобновить переговорный процесс, проведя обмен военнопленными по формату "всех на всех". Характерно, что российско-украинские переговоры предлагают вести под наблюдением ООН.

По данным Bild, Саудовская Аравия сообщила правительству России детали своего нового мирного плана по прекращению боевых действий на Украине, сообщив Москве, что в создании данной инициативы принимали участие все государства, чьи делегации были представлены на вчерашних переговорах в Джидде.

Характерно, что по итогам диалога в Джидде, где более тридцати стран высказали свои предложения на тему украинского кризиса, не была подписана итоговая декларация, поскольку переговоры носили формат обмена мнениями.

Кроме того, присутствовавший на мероприятии спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй предложил Владимиру Зеленскому учитывать справедливые озабоченности России для скорейшего завершения конфликта.