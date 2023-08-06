Медведев: в переговорах нет смысла, пока Украина не приползет на коленях и не будет молить о пощаде

Как считает Медведев, не может быть предложений о мире, пока в переговорах не участвуют обе стороны конфликта. А этого сейчас нет, Россию на переговоры в Джидду в Саудовской Аравии никто не приглашал.

Кроме того зампред Совбеза РФ заявил, что мирные переговоры должны проводиться с учетом исторического контекста. А он указывает на то, что Украины как таковой не существовало до 1991 года, она является осколком Российской империи.

Также Дмитрий Медведев требует учитывать текущую ситуацию, согласно которой Украина сейчас почти распалась, ее территории частично вернулись в состав России.

В итоге политик подчеркнул, что успеха в переговорах достигнет тот посредник, который учтет все вышеизложенное. Впрочем, как полагает Медведев, переговоры сейчас тоже пока не следует проводить. Надо подождать подходящий момент: «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».