Подан судебный иск к авторам картины «Тетрис» с Никитой Ефремовым в главной роли

Главред сайта Gizmodo Дэн Акерман подал в суд на компанию Аррle за нарушение авторских прав, сообщает Газета.ру.

По словам Акермана, создатели ленты «Тетрис» в лице Apple самовольно воспользовалась материалами его книги «The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World», что незаконно.

Писатель уверен, что картина похожа на его произведение практически «во всех важных моментах», включая «конкретные главы и страницы книги». Акерман потребовал через суд возмещения денежного ущерба в размере не меньше, чем 6 процентов производственного бюджета кинофильма в 80 миллионов долларов.

Журналист заявил, что несколько лет назад отправлял подготовленную к публикации копию издания в компанию Tetris.

Фирма, по его словам, отказалась лицензировать интеллектуальную собственность для связанных с книгой Акермана проектов. Ее представители якобы отговорили продюсеров, заинтересованных в ее адаптации.

Премьера «Тетриса» на платформе Apple TV состоялась в марте 2023-го года. Лента рассказывает о бизнесмене Хенке Роджерсе, который едет в Россию с целью встретиться с разработчиком «Тетриса» и лицензировать эту игру на новой игровой системе Nintendo.