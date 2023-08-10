Чем рискуют изменники в Саудовской Аравии, какое их ждет наказание

Саудовская Аравия - страна исламских традиций. В юридическом плане области законодательства, которые касаются прав и свобод, основаны на шариате.

Исламское право предусматривает свои наказания. Скажем, если женщина не замужем и мужчина не женат, за прелюбодеяние друг с другом им могут назначить некое количество ударов плетью, обычно – сто раз. Если они в браке, тогда назначается побивание камнями, потому что ислам активно защищает брак.

Но на самом деле все не так плохо, как может показаться. Мусульманский судья по своему усмотрению может смягчить наказание, что в последнее время происходит повсеместно.

В современных арабских государствах за адюльтер обычно назначается тюремное заключение либо вообще «общественное порицание»: для арабов это чувствительно и многим на самом деле портит жизнь, включая родственников нарушителей.

Формально строгие шариатские наказания действуют по сей день. Но по факту они не применялись и во времена пророка. Дело в том, что судье для этого нужны такие доказательства, что назначение таких мер становится нереальным.

Для этого нужны свидетельства 4-х добродетельных мусульман, которые лично видели процесс соития. Конечно, четырех свидетелей можно заменить и четырехкратным признанием самих злоумышленников. Но оговорить себя желающих нет.

Потому и плети, и побивание камнями, в Саудовской Аравии назначаются довольно редко.

Однако примеры подобных наказаний все-таки есть. Например, в 1977-м году высшая мера наказания была назначена беглой саудовской принцессе Мишааль бинт Фахд аль Сауд, а также ее любовнику, который являлся послом КСА в Ливане.

Правда, в связи высоким положением преступников камни в данном случае не применяли. Вместо них были использованы пуля и меч.