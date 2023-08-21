Зачем опытные водители кладут лавровый лист в салон авто: интересный лайфхак

Одним из таких необычных, но действенных, приёмов является использование лаврового листа. Впереди долгая дорога? Не забудьте о пользе этой пряности.

Почему лавровый лист? На первый взгляд, идея класть лавровый лист в автомобиль может показаться странной, но на деле она имеет смысл.

Ведь дальние поездки часто сопровождаются укачиванием и неприятными ощущениями у водителей и пассажиров. И вот здесь на помощь приходит лавровый лист.

Как это работает? Если вас начинает мучить укачивание, положите небольшой лавровый листик под язык. Биологически активные вещества, содержащиеся в лавровом листе, оказывают положительное воздействие на желудок и нервную систему.

Этот необычный лайфхак может быстро помочь избавиться от неприятных ощущений и вернуть комфорт во время поездки.