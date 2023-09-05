Первые серийные е-кары появились в СССР 65 лет назад

Если бы человечество обошлось без ДВГ и эксплуатации углеродных запасов планеты, то, наверняка, уже долгое время окружающая среда была бы гораздо экологичнее, а по дорогам передвигался электротранспорт.
Первые серийные элетротележки, или как их прозвали в советскую эпоху-электрокары, появились в результате разработок авиационной электроники.
Их в 1958 году начал выпускать Сарапульский электрогенераторной завод (г. Сарауполь, Удмуртия, РФ).
ЭК-2 грузоподъемностью 2 тонны положила начало производству гражданской продукции на этом оборонном предприятии.
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