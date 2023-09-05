Первые серийные е-кары появились в СССР 65 лет назад

10:06 2023-09-05

ЭК-2

ЭК-2

Наступившая в автопроме электронная революция, всего лишь эволюция разработок, которым много десятков лет.

Если бы человечество обошлось без ДВГ и эксплуатации углеродных запасов планеты, то, наверняка, уже долгое время окружающая среда была бы гораздо экологичнее, а по дорогам передвигался электротранспорт.

Первые серийные элетротележки, или как их прозвали в советскую эпоху-электрокары, появились в результате разработок авиационной электроники.

Их в 1958 году начал выпускать Сарапульский электрогенераторной завод (г. Сарауполь, Удмуртия, РФ).

ЭК-2 грузоподъемностью 2 тонны положила начало производству гражданской продукции на этом оборонном предприятии.

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    А в 1976 году на ВАЗе создали первый электрический автофургон на базе 2-й модели жигулей. 
     

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