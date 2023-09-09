Вечером 9 сентября экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор опубликовал новое видео на собственном Youtube-канале, где сообщил, что военнослужащие вооружённых сил Украины всё чаще сдаются в плен к российским солдатам, участвующим в спецоперации. По данным Макгрегора, участившаяся сдача в плен украинских бойцов уже успела стать тенденцией, у появления которой есть несколько причин.

Дуглас Макгрегор считает, что солдаты ВСУ принимают решение о добровольном переходе в статус военнопленных из-за того, что вышестоящее командование украинской армии отдаёт откровенно суицидальные приказы. В частности, представители Генерального штаба армии Украины заставляют своих подчинённых брать штурмом глубоко эшелонированные позиции российских солдат.

При этом Макгрегор утверждает, что с 24 февраля 2022 года и по настоящий момент армия Украины потеряла порядка четырёхсот тысяч военнослужащих, официально признанных погибшими. Также Дуглас Макгрегор подверг критике западные СМИ, обвинив их в политической ангажированности из-за нежелания публиковать объективные данные о потерях Киева в период СВО.

Параллельно с этим некоторые западные политики иногда раскрывают сведения о потерях армии Украины. В частности, 30 ноября 2022 года действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что украинские войска потеряли не менее ста тысяч солдат убитыми. Позднее фон дер Ляйен подверглась массированной критике со стороны подконтрольных Киеву СМИ, призывавших чиновницу отказаться от своих слов.

Представители российского истеблишмента неоднократно признавали, что боевые действия на Украине действительно спровоцировали массовые человеческие жертвы. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что обе стороны российско-украинского конфликта регулярно несут значительные потери.

В то же время Песков считает, что правительство Украины может положить конец спецоперации, если Владимир Зеленский сядет за стол переговоров со своим российским коллегой. Тем не менее, 4 октября 2022 года Зеленский ратифицировал указ президента, которым официально запретил участие Киева в переговорном процессе с российской делегацией.

Оценивая позицию Владимира Зеленского, Дмитрий Песков обвинил украинское правительство в намеренном затягивании вооружённого конфликта. Аналогичной позиции придерживается экс-президент США Дональд Трамп, который ранее обещал положить конец СВО на Украине за 24 часа. По мнению Трампа, он бы смог убедить Зеленского вернуться к дипломатическим методам урегулирования конфликта в собственной стране.