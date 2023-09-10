Маск: управляющий телесуфлером Байдена стал настоящим президентом США

10 сентября христиано-консервативное издание The Babylon Bee опубликовало инсайдерскую статью, в которой утверждалось, что группа американских конгрессменов от республиканской партии призвала правительство США уволить специалистов, руководящих публичным поведением Джо Байдена. Предполагается, что в команде Байдена есть группа лиц, модерирующих действия американского президента на публике.

Новая публикация Babylon Bee не осталась без внимания бизнесмена Илона Маска, который возглавляет компании SpaceX, Tesla и Twitter. Комментируя данную новость, Маск позволил себе сыронизировать, публично заявив, что Джозеф Байден давно не управляет политическими процессами в Соединённых Штатах.

При этом Илон Маск пошутил о том, что истинным президентом США в настоящий момент является управляющий телесуфлером Байдена. Тем самым Маск намекнул на несостоятельность Джо Байдена как президента, указав на неспособность политика самостоятельно выстраивать связную речь в публичных выступлениях и телеобращениях.

Характерно, что остроты Илона Маска не выглядят надуманными, поскольку имеют под собой реальную историю: 24 июня 2022 года Байден случайно показал шпаргалку, в которой содержался алгоритм действий для американского президента на текущем мероприятии.

В подсказке написано, что политик должен проследовать в комнату Франклина Рузвельта, поздороваться с присутствующими, занять своё место. Кроме того, Джо Байдену рекомендовали не общаться с гостями более двух минут.