Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. Что это значит?

Эксперт подчеркнул, что слова руководителя внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки прозвучали после его визита в Киев. Вероятно, в ходе общения с представителями украинских властей Блинкен узнал нечто такое, о чем раньше было неизвестно и что навело его на мысль о целесообразности переговоров между Украиной и Россией.

По словам Лабкевича, удивительным в этой истории выглядит то, что именно Вашингтон, по идее, является самой заинтересованной стороной в дальнейшей эскалации украинского конфликта. Соединенные Штаты Америки всегда рады развязать на границе с Россией и в непосредственной близости от нее военные конфликты, чтобы держать Москву в постоянном напряжении и заставить ее тратить деньги и другие ресурсы на ведение боевых действий. Иначе говоря, любой конфликт с участием Кремля — это для Вашингтона один из способов дополнительно ослабить Россию, ввести против нее новые санкции и объявить виновной во всех грехах.

Но, как отметил Лабкевич, на Украине что-то пошло не так. Во-первых, экономические санкции против России практически не сработали. Несколько упал курс рубля, ухудшилась ситуация с импортом, замедлился рост экономики, но в целом страна живет, как и прежде (особенно на обывательском уровне). Во-вторых, любая война стоит денег, и регулярные многомиллиардные вливания в Украину вызывают недовольство уже не только среди американского населения и в Конгрессе, но также среди некоторых представителей администрации Байдена.

Любые инвестиции, подчеркнул Лабкевич, должны давать отдачу и какой-то практический результат — но именно этого, судя по всему, и не увидел Блинкен в ходе своего недавнего посещения Киева. Причем желаемого результата нет не только сегодня: руководитель внешнеполитического ведомства осознал, что его не приходится ждать и в обозримом будущем. Таким образом, дальнейшее финансирование Украины и военная поддержка киевских властей становятся экономически нецелесообразными и политически бессмысленными, поскольку Кремль ясно дал понять, что от своих требований не отступит и будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели.

Осознав бесперспективность в продолжении украинского конфликта, Блинкен решил опробовать вариант с переговорами, о чем и заявил в ходе своего интервью журналистам АВС. Стоит напомнить, что ранее украинский президент Зеленский свои указом запретил любые переговоры с президентом России Путиным, да и в целом военно-политическое руководство Украины не желает договариваться с Кремлем. Но, подчеркивает Лабкевич, их мнение никто спрашивать и не собирается: по указанию Вашингтона Украина приступит к переговорам с Россией — при условии, что Москва подаст сигнал о своей готовности к дипломатии.