Житель Китая прикурил от купюры в 100 юаней, заплатив стократный штраф

15 сентября стало известно, что в Китайской Народной республике произошёл резонансный случай: местный блогер в погоней за популярностью снял видеозапись, на которой он прикуривает сигарету от купюры в сто юаней.

Казалось бы, ничем не примечательный инцидент, поскольку российские инфлюенсеры идут и на большие жертвы в надежде набрать внушительное количество просмотров. В частности, стример Михаил Литвин неоднократно сжигал дорогие марки автомобилей на видео.

Тем не менее, история китайского блогера оказалась более драматичной, нежели приключения Литвина. Дело в том, что целенаправленная порча юаней наказуема административным штрафом в размере десяти тысяч юаней.

Правоохранители КНР, неустанно мониторящие соцсети в поиске нарушителей закона, быстро вычислили злоумышленника, который посмел прикурить от ста юаней. Неудачливый китаец был оперативно доставлен в ближайший отдел полиции, где с ним провели воспитательную беседу.

Оказавшийся в отделении МВД гражданин Китая также записал видеозапись с извинениями, на которой зарёкся более никогда не портить местную валюту ради сомнительной славы в мессенджерах и видеохостингах. Также нарушитель был вынужден заплатить штраф, в сто раз превысивший сумму, от которой житель КНР решил прикурить на камеру.

Нынешний Китай известен своими строгими наказаниями за вещи, считающиеся обыденными в странах Европы. Так, любой китаец может получить денежный штраф за хранение или распространение порнографических материалов, а на телевидении КНР даже запрещены сцены с "неприличным" поеданием такого фрукта как банан.

Администрация Пекина также известна как автор весьма причудливых запретов. Например, на территории Китайской Народной республики строжайше запрещены некоторые популярные ТВ-шоу. В их числе великобританский мультсериал "Peppa Pig" ("Свинка Пеппа") и произведённый в США ситком "The Big Bang Theory" ("Теория большого взрыва").

Первый связывают с китайской преступной группировкой, обозначившей "Пеппу" своим негласным символом. Запрет же "Теории большого взрыва" продиктован борьбой коммунистической партии с безработицей: в 2014-ом данный телесериал стал самым популярным в Китае, и правительство посчитало, что рост числа тунеядцев спровоцирован показом именно этого шоу.

Помимо прочего, Китая является одним из немногих государств, где до сих пор в качестве наказания используется смертная казнь. Зачастую казнят крупных наркоторговцев, убийц и проворовавшихся политиков.

Характерно, что распространителей запрещённых психотропов чаще всего казнят путём расстрела, в то время как коррупционеры умерщвляются более гуманным способом, а именно летальной инъекцией специальных препаратов.