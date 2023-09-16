Бауэр анонсировал крупнейшие учения НАТО со времён холодной войны

Вечером 16 сентября руководители Генеральных штабов НАТО проголосовали за то, чтобы оставить нидерландского адмирала Роба Бауэра на посту лидера военного комитета блока. В ходе заседания также было решено, что Бауэр пробудет в этой должности ещё полгода, после чего его место займёт глава итальянского Генштаба Джузеппе Каво Драгоне.

Узнав о пролонгации своих полномочий внутри Североатлантического альянса, Роб Бауэр сделал ряд заявлений. По словам чиновника, в 2024 году руководство НАТО намеревается провести военные учения, претендующие на статус крупнейших с момента окончания холодной войны между странами коллективного Запада и Советским союзом.

Бауэр утверждает, что состоящиеся в будущем году учения получили кодовое название "Steadfast Defender", а само мероприятие будет поделено на несколько этапов. Также глава военного комитета Альянса рассказал, что грядущие учения будут сконцентрированы на территории пяти государств, в числе которых три прибалтийские страны, Польша и ФРГ.

При этом Роб Бауэр уточнил, что в рамках "Steadfast Defender" будут задействовано свыше сорока тысяч военнослужащих армий НАТО. Именно это обстоятельство делает анонсированное мероприятие крупнейшими оборонными учениями Североатлантического альянса с момента распада СССР.

Известно, что после начала российской спецоперации на Украине руководство НАТО существенно увеличило частоту проводимых военных учений, большинство из которых проходили недалеко от границ РФ. Например, 3 июня 2023 года в акватории Балтийского моря прошли учения "BALTOPS 23". В данном мероприятии было задействовано без малого 4000 морпехов и порядка тридцати военных кораблей, а центром проведения учений стала Эстония и её побережье.

Через 9 дней после старта учений "BALTOPS 23" Североатлантический альянс приступил к проведению учений с названием "Air Defender". В отличие от эстонских учений Альянса, учебная операция "Air Defender" была преимущественно связана с коллективной обороной блока в воздухе. В прошедших учениях приняли участие более 250 единиц военно-воздушной техники.

Наибольший интерес представляют учения НАТО, прошедшие в дальнейшем: в июле нынешнего года на территории граничащей с Беларусью Литвы прошли учения французских и американских артиллеристов, поделившихся опытом с местными военными. Также 11 сентября Североатлантический альянс начал локальные учения в Армении.

Парадокс в том, что Ереван является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где также состоит Россия и Беларусь. В свою очередь ОКДБ является негласным оппонентом НАТО, и сотрудничество Армении с прозападным блоком вызвало настоящий политический резонанс.

При этом ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян упрекнул ОДКБ в пассивности из-за нежелания организации встать на сторону Еревана в ходе карабахского конфликта, участниками которого были армии Армении и Азербайджана.