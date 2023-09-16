Вечером 16 сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на заседании Совета безопасности организации, посвященному Украине.

Заседание Совбеза ООН по вопросу украинского кризиса пройдёт 20 сентября в рамках так называемой "высокой недели" Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций.

Накануне Владимир Зеленский сообщил о своих намерениях выступить на заседании Совбеза ООН 20 сентября. После начала спецоперации на Украине Зеленский неоднократно выступал на полях организации в режиме видеоконференции, однако в этот раз украинский лидер пообещал лично присутствовать на мероприятии.

Прибытие Зеленского на заседание Совета безопасности ООН означает, что он и Лавров встретятся, однако остаётся маловероятным, что политики проведут какие-либо переговоры. В свою очередь Небензя выразил уверенность в том, что во время выступления Владимира Зеленского на полях Совбеза организации всё внимание будет уделено украинскому президенту.

Также Василий Небензя раскритиковал Организацию объединённых наций, заверив, что ведомство, основанное после Второй мировой войны для недопущения новых конфликтов превратилось в площадку, где западные политические элиты отстаивают корыстные интересы, зачастую демонстрируя признаки ангажированности.

Характерно, что в последнее время деятельность ООН подвергается критике не только со стороны России, но и со стороны Украины. В частности, сотрудник офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал данную организацию "фиктивной" и "отсутствующей". По словам Подоляка, функционирование ООН направлено на обогащение чиновников из стран коллективного Запада.

Аналогичную оценку Михаил Подоляк дал деятельности Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) и "Красному Кресту". При этом МККК и МАГАТЭ активно работают на территории Украины и новых регионов России. В частности, сотрудники международного атомного агентства проводят перманентную инспекцию Запорожской АЭС.