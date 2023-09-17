Юные художники Могилёва представили свои работы ко Дню народного единства

На пешеходной Ленинской открылась уличная галерея воспитанников Могилёвской детской школы изобразительных искусств. Буйничское поле и Ратуша, площадь Звёзд и фонтаны, дети и ветераны, площади и зеленые дворики. Выставка юных мастеров кисти, развернувшаяся в Могилёве на пешеходной улице, впечатляет палитрой красок и городских зарисовок.

Таким видят родной Могилёв маленькие художники – светлым и наполненным жизнью. Городом, который умеет радоваться сегодняшнему дню, но при этом хорошо помнит и свою историю. И конечно, уверенно смотрит в свое будущее. Очередную серию своих работ талантливые живописцы посвятили молодому, но очень важному празднику — Дню народного единства. Дети ассоциируют его с миром и дружбой, солнцем и красотой.

— "Хорошо, когда никто не ссорится, все веселятся и радуются", — считает 10-летний Денис. — "Вообще праздников много не бывает: в такие дни все гуляют, смеются и даже танцуют под музыку".

Школьник не скрывает: приятно, когда твоя картина добавляет настроения людям. Его мама Дарья Александровна добавила, что ее сын не впервые участвует в коллективных детских выставках, мечтая связать свое будущее с искусством. Женщина уточняет, что талант Дениса проявился очень рано: уже в два года он уверенно держал кисть и карандаш.

— "Тогда все обои в квартире были обрисованы и измазаны акварелью. И, как оказалось, не зря!" — с гордостью отметила мама.

Могилевчане Петр и Анастасия Петрашовы считают уличные экспозиции одной из интересных достопримечательностей пешеходной улицы и города в целом.

—"Буйство красок, неожиданных ракурсов и детское восприятие всего того, что нас окружает – это не может не впечатлить. Взрослым не только интересно, но и полезно познакомиться с тем, как видит мир младшее поколение. Такие экспозиции дарят исключительно положительные эмоции", — рассказала Анастасия.