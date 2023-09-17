Ниинистё призвал Запад к поиску взаимопонимания с Россией после окончания СВО

Вечером 17 сентября президент Финляндии Саули Ниинистё дал интервью журналистам американской газеты New York Times (NYT), где публично заявил, что считает целесообразным активизировать процесс налаживания дипломатических отношений между Россией и странами коллективного Запада.

По мнению Ниинистё, начало специальной военной операции на Украине актуализировало потребность Евросоюза и НАТО во взаимопонимании с руководством Кремля, поскольку боевые действия в центре Европы стали предлогом для переосмысления экзистенциальной сущности западного содружества в условиях его конфронтации с официальной Москвой.

При этом Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что государства ЕС и Североатлантического альянса не обязаны "набиваться в друзья" к России. Финский президент полагает, что для мирного сосуществования РФ и стран Запада зарубежные чиновники должны лишь прислушиваться к позиции Кремля, пытаясь её понять.

Кроме того, Ниинистё считает, что руководство Североатлантического альянса и государства Европейского союза могут приступить к налаживанию дипотношений с Россией уже сейчас, в разгар украинского кризиса. Тем не менее, финский лидер убеждён, что стабилизация отношений между Москвой и Западом станет особенно актуальна уже после окончания СВО.

Примечательно, что именно после начала спецоперации на Украине правительства Швеции и Финляндии подали официальные заявки на присоединение к военно-политическому блоку НАТО, который является недружественной организацией для России. Предполагается, что стремление Хельсинки и Стокгольма примкнуть к Североатлантическому альянсу продиктовано боязнью за безопасность своих стран.

Уже 4 апреля 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО, однако Швеция до сих пор не примкнула к Альянсу из-за позиции Турции. Дело в том, что турецкий президент Тайип Эрдоган наложил вето на вступление Стокгольма в НАТО из-за сотрудничества Швеции с "Рабочей партией Курдистана" (организация признана террористической в Турции).

Также на территории Швеции участились инциденты с демонстративным сожжением Корана. Это обстоятельство стало ещё одним камнем преткновения на пути шведского государства в Североатлантический альянс, поскольку в Турции ислам является доминирующей религией. Акции протеста с сожжением священной книги мусульман в Стокгольме провоцируют Эрдогана на жёсткую реакцию, замедляющие темпы включения Швеции в состав прозападного блока.