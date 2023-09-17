Лукашенко заявил о невозможности новой войны на территории Беларуси

17 сентября Республика Беларусь отмечает День народного единства, в связи с чем Александр Лукашенко прибыл на "Минск-Арену" для участия в праздничном мероприятии. На полях арены белорусский президент произнёс торжественную речь, по итогам которой Лукашенко аплодировали без малого минуту.

В своём выступлении Александр Лукашенко заявил о фактической невозможности начала нового вооружённого конфликта на территории Беларуси. По словам Лукашенко, белорусы являются самым миролюбивым и бесконфликтным народом на планете, однако опыт белорусской нации научил её представителей отстаивать государственные интересы в случае посягательства на них извне.

Александр Лукашенко утверждает, что последний военный конфликт, в который была втянута территория нашей республики, унёс жизнь каждого третьего белоруса. Говоря о Великой отечественной и Второй мировой войнах, Лукашенко заверил, что белорусское население сделало соответствующие выводы из данной трагедии, ввиду чего Минск поступательно повышает обороноспособность государства в условиях мирного времени.

Также президент затронул тему передислокации бойцов "Группы Вагнера" на территорию Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что как и российское ядерное оружие, подразделения Wagner Group находятся на белорусских землях в исключительно оборонных целях. Ранее Лукашенко рассказал, что "вагнеровцы" участвуют в регулярных тренингах, которые проводятся для обучения солдат ВС РБ.

Выступая на "Минск-Арене", Александр Лукашенко также сделал ряд заявлений, адресованных главам соседствующих с Беларусью государств. Президент подчеркнул, что в администрации Минска не пытаются препятствовать соблюдению национальных интересов своих соседей, однако белорусское население также не позволит мешать собственным интересам.

В ходе произнесения речи Александр Лукашенко обратился к жителям Беларуси, пообещав, что они могут быть спокойны, поскольку начало новой войны в стране категорически исключено. Лукашенко рекомендовал белорусам работать во благо государства, растить детей и заботиться о собственном благополучии без излишней тревоги о возможных военных противостояниях.

Слова Александра Лукашенко о невозможности нового конфликта в стране вызвали бурную положительную реакцию у присутствующих. После этого заявления Александру Лукашенко аплодировали около 40 секунд. Параллельно с этим в зрительном зале были слышные громкие возгласы одобрения, а некоторые из присутствующих даже встали с мест, чтобы выразить свою благодарность.