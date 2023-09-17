На болотах Ганцевичского района начался традиционный сбор клюквы

Если повезет найти большую, невыбранную поляну с клюквой, то с одного места на практике собирается от 10 до 15 килограммов. В среднем на это уходит около пяти часов, если не пользоваться хитрыми приспособлениями. Среди последних не только ручные «комбайны» для сбора ягод, но и простые совки для мусора: необходимо подставить под кочку с клюквой ведро, ударить по ней совком, и ягода осыпается вместе с листьями.

Заготовители не требуют, чтобы клюква была собрана идеально и без листвы, поскольку потом она легко убирается для переработки. Для этого достаточно опустить ягоды в воду, после чего они осядут, а листья всплывут.

Стоит признать, что урожай клюквы в этом году неплохой: было много солнца и влаги, из-за чего ягода попадается крупная.

Что касается цены, то на старте килограмм клюквы продавали всего за 2,5 рубля. В отличие от черники, опытные клюквенники не спешат расставаться с собранными урожаем.

Ягода прекрасно храниться в мешках и дозревает, а вместе с ней «дозревает» и цена. В лучшие годы она доходила до 8 рублей за килограмм (сейчас столько же дают за литр на рынке). Клюква не бьётся и не портится, поэтому её продажа может подождать. К слову, за неделю цена на килограмм клюквы подскочила до 3,5 рублей.