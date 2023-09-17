На болотах Ганцевичского района начался традиционный сбор клюквы

Если смотреть на заболоченную территорию района из космоса, то ее ландшафт имеет характерный красноватый оттенок. Данное явление носит символический характер, ведь клюквенник на самом деле сплошным ковром застилает большую часть болот республиканского гидрологического заказника «Подвеликий Мох».
В начале сентября начинается сбор клюквы, а официально ее заготовка началась 9 сентября. Кроме местных жителей за клюквой на болота едут из соседних Лунинецкого и Ляховичского районов, а также из Барановичей.
Все потому, что кроме прекрасного, богатого витамином С продукта на клюкве можно немало заработать: именно поэтому в Ганцевичском районе ягоду прозвали «красным золотом».
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Если повезет найти большую, невыбранную поляну с клюквой, то с одного места на практике собирается от 10 до 15 килограммов. В среднем на это уходит около пяти часов, если не пользоваться хитрыми приспособлениями. Среди последних не только ручные «комбайны» для сбора ягод, но и простые совки для мусора: необходимо подставить под кочку с клюквой ведро, ударить по ней совком, и ягода осыпается вместе с листьями.
Заготовители не требуют, чтобы клюква была собрана идеально и без листвы, поскольку потом она легко убирается для переработки. Для этого достаточно опустить ягоды в воду, после чего они осядут, а листья всплывут.
Стоит признать, что урожай клюквы в этом году неплохой: было много солнца и влаги, из-за чего ягода попадается крупная.
Что касается цены, то на старте килограмм клюквы продавали всего за 2,5 рубля. В отличие от черники, опытные клюквенники не спешат расставаться с собранными урожаем.
Ягода прекрасно храниться в мешках и дозревает, а вместе с ней «дозревает» и цена. В лучшие годы она доходила до 8 рублей за килограмм (сейчас столько же дают за литр на рынке). Клюква не бьётся и не портится, поэтому её продажа может подождать. К слову, за неделю цена на килограмм клюквы подскочила до 3,5 рублей.
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Для себя клюкву собирают после первых заморозков, к концу октября и в ноябре. В холодильнике ягода прекрасно хранится даже без заморозки.