Директор Вячеслава Гришечкина обвинил медиков в смерти актёра «Солдатов»

18 сентября директор актёра Вячеслава Гришечкина Максим Миллер раскрыл новые обстоятельства смерти знаменитости. По словам Миллера, мужчина обладал отменным здоровьем и не мог умереть от сиюминутных проблем с сердцем. При этом директор признался, что считает работников больницы ответственными за смерть своего подопечного.

Максим Миллер рассказал, что узнал о возможном недомогании Гришечкина совершенно случайно во время беседы с консьержем подъезда, в котором жил мужчина. Миллеру сообщили, что актёр не стал выходить на утреннюю прогулку с собакой, хотя ранее Вячеслав Гришечкин не изменял своим традициям.

Обеспокоенный Максим решил проверить квартиру Гришечкина, где тревожные догадки директора подтвердились: войдя в жилище актёра, Миллер обнаружил Вячеслава Гришечкина лежащим на полу. При этом хозяин квартиры жаловался на проблемы с сердцем, ввиду чего его немедленно госпитализировали.

Позднее Максим Миллер вспоминал, что Гришечкин сумел самостоятельно подняться с пола и направился в больницу, не став вызывать бригаду скорой помощи. Изначально Вячеслав лёг в частную клинику, однако на поправку актёр не шёл,из-за чего его доставили в обычную московскую больницу.

Гришечкин скончался в ночь с 15 на 16 сентября, так и не выписавшись из медучреждения. Миллер уверен, что в скоропостижной смерти артиста виноват персонал больницы, поскольку всего за пять суток пребывания в ней у Вячеслава появились пролежни. По словам директора, наличие пролежней указывает на то, что медики не оказывали должного внимания актёру.

При этом Максим Миллер настаивает на том, чтобы российские правоохранители провели непредвзятое расследование, установив виновных в гибели своего подопечного. Также Миллер признал, что несмотря на возможную вину медиков, здоровье Гришечкина подкосилось ещё шесть лет назад.

Менеджер актёра рассказал, что тогда скончалась супруга Вячеслава Гришечкина, после чего тот перенёс сердечный приступ, стал чаще болеть и пристрастился к распитию горячительных напитков.