Нужно ли белорусам прививаться от коронавируса?

Обязательной вакцинации от коронавируса в Беларуси нет, что неудивительно: об окончании пандемии объявила даже Всемирная организация здравоохранения. Однако медики по-прежнему рекомендуют не игнорировать опасность данной инфекции и обязательно прививаться.

Кстати, то же самое касается и гриппа: Минздрав официально объявил, что вакцины уже в наличии — причем пациенты могут выбрать продукцию отечественных, российских или зарубежных производителей.

Но касательно гриппа сомнений ни у кого нет: население за много лет уже привыкло прививаться от этой болезни, и во многом благодаря массовой вакцинации интенсивность распространения и тяжесть последствий данного заболевания удалось свести к минимуму.

Что касается коронавируса, то данная болезнь изучена далеко не так хорошо, как грипп. Однако после того как было объявлено о завершении пандемии, население решило, что угроза миновала. В реальности же все не так: коварность этой инфекции никуда не делась, к тому же данный вирус способен быстро и непредсказуемо мутировать. И никто не знает, к каким последствиям может привести распространение очередного штамма.

Поэтому отказываться от вакцинации не стоит. Важно учитывать: сейчас население практически не проверяют на наличие коронавируса — в отличие от того, как это было пару лет назад. Тест на COVID-19 сдать проблематично, даже если очень захотеть, данный диагноз ставится в единичных случаях. Но это не означает, что коронавирус ушел: его симптомы во многом совпадают с обычными ОРВИ, и никто не может исключать вероятности скрытого протекания эпидемии. Чтобы защитить себя и окружающих от коварства COVID-19, медики настоятельно рекомендуют сделать прививку. Недостатка в вакцинах нет, привиться можно как бесплатно, так и на платной основе.