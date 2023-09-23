Помимо прочего, на совещании обсуждался вопрос о распределении студентов на обязательную отработку после окончания института. Тема актуальна, поскольку в Беларуси остро ощущается нехватка квалифицированных кадров, особенно на фоне ощутимого оттока специалистов за рубеж. Как заявили президент Беларуси Александр Лукашенко и министр образования Андрей Иванец, закрыть актуальные вакансии можно увеличением срока обязательной отработки для бюджетников, и вводом распределения для платников.

При этом Иванец раскрыл информацию, которая ранее не озвучивалась. По словам министра, в настоящее время в Беларуси нет платного высшего образования. Иванец заявил, что студенты-платники оплачивают лишь примерно 50 – 70% от стоимости обучения, а остальную сумму субсидирует или государство, или высшее учебное заведение.

Думается, что эти слова стали откровением не только для корреспондента «Автопаруса», но и для широкой общественности. Ранее на таком уровне не говорилось о том, что студенты недоплачивают за получаемое образование. Если следовать логике министра, стоимость образования для студентов платной формы обучения может значительно увеличиться — если, конечно, речь идет о полной оплате. Но до сегодняшнего совещания студенты-платники и их родители были уверены, что и так оплачивают полную стоимость обучения, а потому вправе избежать обязательной отработки.

Вероятно, ситуация может измениться, и отработка по распределению станет обязательной для всех. Но логично, если у платников все же будут какие-то послабления — например, срок отработки меньше по сравнению с бюджетниками. Хотя на этот счет пока никаких инициатив на поступало.