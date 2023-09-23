Сельскохозяйственная ярмарка в Могилёве стартовала возле ТЦ «Форум»

На календаре осень, а это значит, что пришло время собираться для покупок на традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В Могилёве старт им был дан 23 сентября, причем сразу на двух площадках. Чтобы посмотреть, что почем продается, прочувствовать атмосферу осеннего изобилия и, конечно, пополнить запасы овощей и фруктов, отправляюсь в спальный микрорайон Соломинка.
Ярмарочную площадку, развернувшуюся возле ТЦ «Форум», и её трудно не заметить. Заглянуть туда приглашает растяжка «Осенняя распродажа», установленная на газоне прямо напротив остановки. Хотя официально сельхозярмарка заработала в 10 утра, очереди начали выстраиваться еще за полчаса до открытия.
"Хороший товар улетает сразу. Вот Шкловское райпо картошку продавало всего за 33 копейки за килограмм, так ее раскупили за считанные минуты", - поделилась пенсионерка Вера Гришанова.
Могилевчанка при этом уточнила, что сама клубнями по выгодной цене не запаслась: нести тяжело, к тому же купила много других овощей. Знай заранее о подобных ценах, прихватила бы сумку на колесиках. А так, посетовала, приходится лишь сожалеть.
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Продавцы Шкловского райпо объяснили, что минимальную стоимость на картофель смогли установить благодаря тому, что урожай «второго хлеба» нынче отличный. И сельчане, у которых закупает продукцию организация, смогли продать ее дешевле – как и некоторые другие овощи.
"У нас даже есть цены дня, то есть своего рода акционная продукция", - отметили работники потребкооперации. Согласно рекламе, килограмм лука в палатке райпо стоил 93 копейки, капусты и тыквы – 55 копеек.
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А у пенсионерки Нина Цыганковой оказались самые дешевые на всей ярмарке яблоки – от 60 копеек за килограмм. Правда, верхняя планка была, как и у других продавцов: 2 рубля 50 копеек. В целом ассортимент витаминной продукции у дачницы поражал воображение: кукуруза и калина, лимонник и боярышник, тыква и груши.
На вопрос, неужели она все это вырастила сама на личном подворье, женщина ответила: "А вы как думали? Не верите – посмотрите на мои руки!"
И в доказательство сказанного сняла перчатки. Руки у продавца в самом деле оказались натруженными. Тем, кто работает на земле, не до маникюра: фрукты-овощи, подчеркнула Нина Тимофеевна, сами не растут, требуют труда, заботы и терпения.
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Силы и время нужны и для того, чтобы собрать дары леса. В этом сезоне природа порадовала клюквой, которая на ярмарке пользовалась особым спросом. Купить ее можно было за 10-11 рублей за килограмм. Могилевчане Антон и Виктория Чесноковы взяли сразу десять.
"Варенье сварим, часть пойдет на компоты. Но в основном планируем заморозить – так, чтобы до весны хватило. Семья у нас немаленькая, так что разойдется", - рассказала Виктория.
Большими пакетами на ярмарке раскупались перцы стоимостью 1 рубль 85 копеек за килограмм. Сетками брали и томаты по 1 рублю за кило.
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А еще гости сельхозярмарки интересовались саженцами и семенами растений. В среднем саженец яблонь тянул на 17-20 рублей, груш – на 20-25 рублей.
Примерно столько же продавцы просили за саженцы вишни и сливы. В ассортименте (правда, в небольшом количестве) были также молодые деревца черешни, абрикосов и персиков. Две последние позиции стоили дороже: в среднем около 30 рублей за единицу.
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Анна Иванюшина призналась, что на ярмарку пришла вместе с мужем и сыном – чтобы унести побольше. Цены и качество продукции при этом порадовали:
"Всегда следим за расписанием ярмарок. Своего автомобиля нет – как, собственно, и дачи, потому организация продажи сельхозпродукции в шаговой доступности от дома для нас очень удобна", - призналась Анна Иванюшина.
Как уточнили в Могилёвском горисполкоме, осенние ярмарки в городе будут работать до 5 ноября. Согласно графика, за это время они успеют добраться до всех районов областного центра.