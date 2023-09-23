Сельскохозяйственная ярмарка в Могилёве стартовала возле ТЦ «Форум»

На календаре осень, а это значит, что пришло время собираться для покупок на традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В Могилёве старт им был дан 23 сентября, причем сразу на двух площадках. Чтобы посмотреть, что почем продается, прочувствовать атмосферу осеннего изобилия и, конечно, пополнить запасы овощей и фруктов, отправляюсь в спальный микрорайон Соломинка.

Ярмарочную площадку, развернувшуюся возле ТЦ «Форум», и её трудно не заметить. Заглянуть туда приглашает растяжка «Осенняя распродажа», установленная на газоне прямо напротив остановки. Хотя официально сельхозярмарка заработала в 10 утра, очереди начали выстраиваться еще за полчаса до открытия.

"Хороший товар улетает сразу. Вот Шкловское райпо картошку продавало всего за 33 копейки за килограмм, так ее раскупили за считанные минуты", - поделилась пенсионерка Вера Гришанова.

Могилевчанка при этом уточнила, что сама клубнями по выгодной цене не запаслась: нести тяжело, к тому же купила много других овощей. Знай заранее о подобных ценах, прихватила бы сумку на колесиках. А так, посетовала, приходится лишь сожалеть.