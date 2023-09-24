В Калифорнии молодые рабочие умирают от неизлечимой «профессиональной» болезни

Калифорнийская промзона Пакоима славится обилием молодых разнорабочих, многие из которых задействованы в сфере резьбы по камню. Это обусловлено тем, что в Соединённых Штатах набирает популярность изготовление каменных столешниц, подавляющее большинство которых делается из искусственного кремня.

В последние годы население Пакоимы столкнулось с ростом заболеваемости силикозом — заболеванием, которое характеризуется появлением одышки и даже удушья. Характерно, что силикоз неизлечим, и те, у кого диагностировали данный недуг, могут лишь облегчить свою учесть с помощью баллонов с кислородом.

Представитель частной организации Pacoima Beautiful Мария Кабрера уверяет: эпидемия силикоза в промышленных районах Калифорнии вызвана именно работой с резьбой по камню. Дело в том, что при резке искусственного кремня в воздух выбрасывается огромное количество пыли, оседающей в лёгких рабочих.

Выброс каменной пыли сопровождает рабочих на всех этапах производства, связанного с обработкой кремня. Так, пыль поднимается не только во время резки, но и в ходе полировки уже изготовленной столешницы. Кабрера считает, что именно такие виды работ существенно сокращают срок жизни мужчин по всему штату.

Врач-терапевт Джейн Фацио утверждает, что силикоз сильно трансформировался в пределах Калифорнии, поскольку ранее данное заболевание развивалось у людей пенсионного возраста, которые десятилетиями трудились в сфере обработки каменных материалов. Фацио рассказала, что теперь в штате наблюдается прямо противоположная картина, при которой силикоз диагностируют у людей от 20 до 40 лет.

Для подтверждения слов доктора Мария Кабрера разыскала одного из таких заболевших, Леобардо Сегуру Мезу 27-ми лет. По словам мужчины, теперь он вынужден передвигаться с кислородным баллоном и не может надолго покидать дом, поскольку такие баллоны быстро опустевают. Кроме того, больной признался, что несмотря на юный возраст, он больше не может зарабатывать себе на жизнь.

В интервью для Кабреры Сегура Меза посетовал на то, что до болезни он страстно увлекался футболом, предпочитая проводить на поле свободное от работы время. Пострадавший допустил, что в будущем он может перенести пересадку одного из лёгких, однако темпы заболеваемости силикозом в Калифорнии могут привести к дефициту данного донорского органа в регионе.