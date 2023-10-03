Вивек Рамасвами обещает закрыть ФБР, если будет избран президентом

22:59 2023-10-03
Вивек Рамасвами обещает закрыть ФБР, если будет избран президентом

Кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами обнародовал масштабный план закрытия федеральных агентств, включая ФБР.

38-летний бизнесмен изложил радикальное видение значительного сокращения размера и влияния федерального правительства.

Его первоначальное предложение включало закрытие пяти федеральных агентств, а именно ФБР, Министерства образования, Комиссии по ядерному регулированию, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам и Службы продовольствия и питания Министерства сельского хозяйства США. 

Он сказал, что намерен сократить федеральную рабочую силу вдвое в первый год своего пребывания на посту президента и еще больше сократить ее на 75% в течение своего первого срока.

Рамасвами также пообещал закрыть Налоговую службу (IRS) и Центры по контролю и профилактике заболеваний. Другие кандидаты от республиканской партии, такие как губернатор Флориды Рон ДеСантис, выразили аналогичные намерения, включая ликвидацию IRS и других федеральных ведомств.

Консервативные организации вместе с бывшими чиновниками администрации Трампа аналогичным образом работают над планами по увольнению федеральных служащих и замене их единомышленниками в случае возвращения Трампа в Белый дом.

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