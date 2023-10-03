ЕС может пересмотреть отношения с Азербайджаном в случае обострения кризиса

23:03 2023-10-03
ЕС может пересмотреть отношения с Азербайджаном в случае обострения кризиса

Европейский Союз может пересмотреть связи с Азербайджаном, включая финансовую помощь, и применить санкции к отдельным лицам, если ситуация ухудшится после военного захвата Баку Нагорного Карабаха.

В документе дипломатическойслужбы ЕС говоритя, что ЕС может пересмотреть политическое взаимодействие, финансовую помощь и отраслевое сотрудничество, не вдаваясь в подробности. Энергетический сектор Азербайджана не упоминается.

В прошлом месяце азербайджанские силы захватили контроль над анклавом, населенным в основном этническими армянами, что спровоцировало исход более 100 000 человек в Армению.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель и многие лидеры блока 27 стран осудили операцию. Но дипломаты говорят, что среди стран ЕС существуют разногласия по поводу того, следует ли предпринимать более решительные дипломатические или политические действия.

Поиск ответа ЕС осложняется его стремлением больше полагаться на азербайджанскую нефть и газ.

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