Днём среды, 8 ноября, вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по одному из медучреждений в столице Донецкой Народной Республике. Сотрудница обстрелянной больницы дала интервью российским журналистам, рассказав о последствиях удара.

По словам опрошенной, одна ракета ВСУ упала прямиком на больницу, серьёзно повредив её стены и крышу. Место падения второй ракеты пока неизвестно, но она взорвалась рядом с госпиталем.

Вчера украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, что привело к трагический гибели не менее шести мирных жителей республики.