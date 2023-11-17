Дочь Джоли и Питта Захара отказалась от фамилии Питт

23:39 2023-11-17
Дочь Джоли и Питта Захара отказалась от фамилии Питт

18-летнюю Захару Джоли-Питт приняли в женское общество Alpha Kappa Alpha в колледже Спелман в Атланте.

В ролике, выложенном в Сеть, Захара представилась новой участницей первого национального женского общества темнокожих, исключив из своего имени фамилию Питт.

Она представилась в видео Захара Джоли, хотя ранее всегда говорила о себе как о Джоли-Питт.

Напомним, что с момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году, между ними была масса судебных разбирательств.

Известно, что Джоли существенно сократила график своих съемок, чтобы сосредоточиться на потребностях своих детей.

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