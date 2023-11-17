Дочь Джоли и Питта Захара отказалась от фамилии Питт

В ролике, выложенном в Сеть, Захара представилась новой участницей первого национального женского общества темнокожих, исключив из своего имени фамилию Питт.
Она представилась в видео Захара Джоли, хотя ранее всегда говорила о себе как о Джоли-Питт.
Напомним, что с момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году, между ними была масса судебных разбирательств.
Известно, что Джоли существенно сократила график своих съемок, чтобы сосредоточиться на потребностях своих детей.
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