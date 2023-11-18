ВОЗ признала одиночество опасным и приравняла к курению и ожирению

Всемирная организация здравоохранения занялась проблемой одиночества и выяснила, что оно опасно для человека так же, как курение, ожирение либо отсутствие физической активности, сообщает Супер.ру.

По данным организации, социальная изоляция и социальная боль - достаточно серьезные проблемы. В наиболее развитых странах ее испытывают не только пожилые люди, но и представители других возрастных групп.

Высокие показатели одиночества и социальной изоляции во всем мире имеют очень серьезные последствия. Люди, не имеющие достаточно прочных социальных связей, подвержены более высокому риску тревоги, инсульта, деменции, депрессии и даже самоубийства, — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Организация сейчас работает над тем, чтобы создать Международную комиссию по одиночеству, которая будет тщательно изучать проблему социальной изоляции, чтобы обратить на нее внимание мировой общественности и в конечном итоге построить мир, «который будет менее одиноким».