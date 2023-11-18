Певица Валерия в своем райдере требует изоляции Пригожина

Народная артистка России Валерия (Алла Перфилова) в интервью Станиславу Ярушину на его YouTube-шоу заявила, что все пункты ее райдера критически важны.
Среди прочих запросов звезда требует предоставление ей двухместного номера - для изоляции мужа - продюсера Иосифа Пригожина. В обратном случае, признает знаменитость, ей будет трудно готовиться к шоу.
По словам певицы, все ее требования основаны на опыте гастролей и темпом жизни. Например, ей важно, чтобы поданная машина была комфортной и новой, сообщает 5-tv.ru.
Всегда просим и двухкомнатный номер. Потому что с мужем в одной комнате мне тяжеловато, - призналась звезда.
Он работает, у него все время звонит телефон. Мне ни уединиться, ни почитать, ни дела поделать. Нас нужно на день изолировать.
В меню в райдере артистки - творог, овощи, мед, вода, кефир, чай. Конфеты и колбаса недопустимы. Нарезка предназначается для музыкантов звезды, с которыми перекусывает и Пригожин.
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