Певица Валерия в своем райдере требует изоляции Пригожина

11:42 2023-11-18
Певица Валерия в своем райдере требует изоляции Пригожина

Знаменитость утверждает, что все ее требования основаны на опыте гастролей и темпом жизни.

Народная артистка России Валерия (Алла Перфилова) в интервью Станиславу Ярушину на его YouTube-шоу заявила, что все пункты ее райдера критически важны.

Среди прочих запросов звезда требует предоставление ей двухместного номера - для изоляции мужа - продюсера Иосифа Пригожина. В обратном случае, признает знаменитость, ей будет трудно готовиться к шоу.

По словам певицы, все ее требования основаны на опыте гастролей и темпом жизни. Например, ей важно, чтобы поданная машина была комфортной и новой, сообщает 5-tv.ru. 

Всегда просим и двухкомнатный номер. Потому что с мужем в одной комнате мне тяжеловато, - призналась звезда.

Он работает, у него все время звонит телефон. Мне ни уединиться, ни почитать, ни дела поделать. Нас нужно на день изолировать.

В меню в райдере артистки - творог, овощи, мед, вода, кефир, чай. Конфеты и колбаса недопустимы. Нарезка предназначается для музыкантов звезды, с которыми перекусывает и Пригожин.

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