Певице Шакире грозит восьмилетний срок заключения

Певицу Шакиру в Испании обвиняют в неуплате крупной суммы налогов. Судебный процесс в отношении звезды по делу о мошенничестве состоится 20 ноября, сообщает 5-tv.ru.

У всемирно известной певицы Шакиры в понедельник начинается судебное разбирательство - по делу о налоговом мошенничестве. Сумма претензий - почти 14,5 миллиона евро, - отмечают СМИ.

Слушания продлятся до 14 декабря. Сообщается, что участие в них примут в общей сложности порядка 120 свидетелей.

Певице вменяют уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах. Обладательница трех латинских премий «Грэмми» категорически отвергает эти обвинения.

Шакира считает, что она не должна была платить в Испании налог на доходы в данный период, потому что статус резидента страны получила лишь в 2015-м.