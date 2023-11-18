В России отменили премьеру фильма «Брат-3»

13:08 2023-11-18
В России отменили премьеру фильма «Брат-3»

Минкульт страны отказал в выдаче ленте прокатного удостоверения, потому зрители не увидят картину в запланированные сроки.

Премьер фильма "Брат-3" должен был состояться 18 ноября. Но из-за отсутствия прокатного удостоверения ленту в кинотеатрах, на телевидении, а также в онлайн-сервисах не покажут, сообщает Космополитен.

Официальная причина отказа выдачи прокатного удостоверения не названа. Как напоминает издание, ранее Минкульт обратил внимания на нецензурную лексику в картине. 

Владислав Пастернак, директор кинокомпании HHG,  считает, что этот отказ обусловлен «субъективными претензиями, не имеющими отношения к закону»:

Прокатного удостоверения у фильма Переверзева "Брат-3" нет. Премьера 18 ноября не состоится. Деньги за билеты,разумеется, вернутся, — поделился Владислав.

Издание отмечает, что лента не имеет отношения к фильмам серии "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Одну из главных ролей в ней сыграл рэпер Птаха.

В центре сюжета - история генеральской дочери из Тамбова. Девушка влюблена в художника, отец против этих отношений. В водоворот событий попадают и сами влюбленные, и их родные и друзья.

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