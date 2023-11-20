Пугачева является собственницей американской недвижимости, информацию о которой держала в тайне

По имеющейся информации, у Аллы Пугачевой имеются апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами (Флорида).
Известно, что артистка останавливалась там в период гастрольного тура по американским городам.
Алла Борисовна не была в своей элитной американской квартире с 2009 года.
Сообщалось, что также у знаменитости ранее была жиплощадь в курортном районе Sunny Island, но она продала ее за 680 000 USD.
Была артистка также собственницей квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке, а сейчас там живет ее внук Никита Пресняков. Хозяином квартиры числится супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__