Пугачева является собственницей американской недвижимости, информацию о которой держала в тайне

По имеющейся информации, у Аллы Пугачевой имеются апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами (Флорида).

Известно, что артистка останавливалась там в период гастрольного тура по американским городам.

Алла Борисовна не была в своей элитной американской квартире с 2009 года.

Сообщалось, что также у знаменитости ранее была жиплощадь в курортном районе Sunny Island, но она продала ее за 680 000 USD.

Была артистка также собственницей квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке, а сейчас там живет ее внук Никита Пресняков. Хозяином квартиры числится супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов.