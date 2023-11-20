Певица Шакира пошла на сделку с налоговиками Испании

Певица Шакира согласилась на сотрудничество с налоговыми службами Испании. Тем самым звезда рассчитывает избежать тюремного заключения, а также судебных разбирательств за долг по подоходным налогам, который оценивается в 14,5 миллиона евро, сообщает МК со ссылкой на La Vanguardia.

По данным источника издания, в рамках договоенностей певицу должны взять под стражу на срок до 3-х лет, а также - выписать штраф на 7 миллионов евро. Изначально обвинение настаивало на 8 годах лишения свободы и штрафе более чем в 23 миллиона евро.

Суд также решил изменить на выплату штрафа 3-летнее заключение в колонии.

Заседание в отношении Шакиры длилось 2 минуты. Согласно окончательному приговору, певице больше не придется присутствовать ни на одном судебном заседании.

Шакира, напоминает издание, не выплачивала в Испании подоходный налог с 2012-го по 2014 годы. Она задолжала таким образом государству 14,5 миллиона евро.