В Астрахани произошло массовое отравление метадоном

Ночью 18 ноября в одну из клиник Астрахани был доставлен 42-летний мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии. При обследовании у пострадавшего в крови был обнаружен метадон — запрещённый синтетический опиат, наркотик, относящийся к одному классу с героином и морфином.

Уже утром 19 ноября в ту же больницу была доставлена 22-летняя девушка, в крови которой также нашли метадон. Вслед за ней в медучреждение начали прибывать всё новые пострадавшие с признаками передозировки.

В совокупности за два дня в Астрахани госпитализировали 20 человек, отравившихся метадоном. Среди пострадавших 40-летний вахтовик, впавший в кому, а также 19-летняя девушка. Шесть из госпитализированных находятся в реанимации.

Примечательно, что врачи также обнаружили в крови пострадавших MDPV — запрещённый психотроп стимулирующего действия. Следователи предполагают, что все отравившиеся купили наркотики у одного и того же "барыги", который по ошибке смешал MDPV и метадон, что и стало причиной массовой передозировки.