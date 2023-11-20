В Турции мужчина стал на флаг Израиля, приставив пистолет к голове

20 ноября в турецком городе Измир неизвестный мужчина в чёрной маске вышел на улицу, расстелил флаг Израиля и стал на него ногами. При этом турок одной рукой держал флаг своей страны, а другой — пистолет, приставленный к своему же виску.

Действия мужчины напугали местных жителей, которые поспешили вызвать полицию. Прибывшие на место событий правоохранители попытались убедить соотечественника не совершать самоубийство.

Предполагается, что таким образом турок устроил своеобразный одиночный пикет, выражая несогласие с бомбардировкой сектора Газа израильскими войсками.