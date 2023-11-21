Под старый хит Кати Лель «джага-джага» сегодня танцуют звезды Голливуда

Спустя почти два десятка лет мир влюбился в песню, написанную Максимом Фадеевым. Песню начали подкладывать под вирусные видеоролики, распространять в соцсетях. Стали расти и прослушивания хита, сообщает КП.
А 20-го ноября стало известно: в обновленном хит-параде Spotify «Мой мармеладный» 2004-го года выпуска поднялась на 5-е место в списке главных трендов. Под него пляшет мама Ким Кардашьян и многие другие голливудские селебрити.
Мне это очень приятно. Понимаю, что это энергия звука. Безумно счастлива, что в моей жизни это происходит, - призналась Катя Лель.
К слову, трек мог бы и не выйти!
Максим Фадеев, когда написал «Мой мармеладный», сказал: «Что-то мне она не нравится. Бесит, раздражает. Я напишу круче, эту - в корзину, — вспоминала певица.
Я его долго умоляла: «Остановись. Это мегахит!». Счастье, что отстояла эту песню. Интуиция не подвела.
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