Под старый хит Кати Лель «джага-джага» сегодня танцуют звезды Голливуда

Спустя почти два десятка лет мир влюбился в песню, написанную Максимом Фадеевым. Песню начали подкладывать под вирусные видеоролики, распространять в соцсетях. Стали расти и прослушивания хита, сообщает КП.

А 20-го ноября стало известно: в обновленном хит-параде Spotify «Мой мармеладный» 2004-го года выпуска поднялась на 5-е место в списке главных трендов. Под него пляшет мама Ким Кардашьян и многие другие голливудские селебрити.

Мне это очень приятно. Понимаю, что это энергия звука. Безумно счастлива, что в моей жизни это происходит, - призналась Катя Лель.

К слову, трек мог бы и не выйти!